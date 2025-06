OFFICIEEL: Club Brugge haalt grote slag thuis, sterkhouder verlengt tot 2028

Club Brugge heeft het contract van Romeo Vermant verlengd. De spits brak dit seizoen door en blijft nu tot 2028 bij blauw-zwart. De aankondiging gebeurde met een opvallende video.

Club Brugge rondde met Nicolo Tresoldi zijn eerste zomertransfer al af. Op donderdag kon de club nog met groot nieuws komen: Romeo Vermant heeft zijn contract verlengd.

Dat maakte de club op donderdag bekend met een knappe video op haar sociale media, met een leuke verwijzing naar het stoeltje waar hij de iconische foto op liet maken tijdens de bekerfinale.

De 21-jarige spits kende zijn seizoen van de doorbraak bij Club Brugge. Hij kwam vorig voetbaljaar in totaal 40 keer in actie voor blauw-zwart.

In die wedstrijden was hij goed voor 12 doelpunten en vijf assists. Nu heeft hij dus een belangrijke beslissing over zijn toekomst genomen.

Vermant zal deze zomer niet vertrekken bij Club. Hij tekende bij tot 2028. De jonge spits speelt al heel zijn leven bij de Bruggelingen, maar werd tussen januari 2024 en juni 2024 uitgeleend aan KVC Westerlo, wat een goede zet bleek te zijn.