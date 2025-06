OFFICIEEL: KAA Gent ziet sterkhouder naar het buitenland trekken

KAA Gent heeft een uitgaande transfer afgerond. Het zat al even in de pijplijn, maar nu heeft het team officieel het vertrek van Noah Fadiga aangekondigd.

Het blijft voorlopig nog even wachten op inkomende transfers, maar aan uitgaande zijde heeft KAA Gent ondertussen wel een transfer afgerond. Het hoeft niet te verbazen dat het Noah Fadiga is die andere oorden opzoekt.

Dat Fadiga zou vertrekken, hing al enkele dagen in de lucht. Maar nu heeft Gent het nieuws ook aangekondigd via haar clubkanalen. Fadiga kiest voor een avontuur in Griekenland, waar hij bij Aris FC zal gaan voetballen.

Fadiga kwam twee seizoenen geleden over van het Franse Stade Brestois. Hij speelde uiteindelijk 56 wedstrijden voor de Buffalo's. Het afgelopen seizoen kon hij zes keer scoren, waaronder het beslissende doelpunt in de enige zege van Gent in de Champions Playoffs (op Antwerp).

In november van vorig jaar werd Fadiga onwel tijdens een wedstrijd van Gent, waarna hij het veld moest verlaten. Hij kreeg een defibrillator en herstelde snel. In maart maakte hij zijn wederoptreden tegen KV Kortrijk.

Fadiga speelde in de jeugd voor Gent, Anderlecht en Club Brugge. Na eerdere avonturen in Nederland en Frankrijk kiest hij nu dus voor Griekenland als nieuwe voetbalbestemming.