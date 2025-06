Er is meer dan Ordonez en Jashari: 'Club Brugge mag tot 30 miljoen euro bijschrijven voor deze speler'

Eerder viel al te lezen dat Leeds United maar wat graag Noah Sadiki zou binnenhalen. Maar de Engelse promovendus wil ook graag Raphael Onyedika in huis proberen te halen - zeker als Sadiki zijn neus zou ophalen voor de club.

Onyedika staat ook in de belangstelling van onder meer West Ham United en Tottenham Hotspur. En dat heeft wel zijn impact op de kostprijs van de middenvelder, want die blijft ondertussen maar stijgen.

De marktwaarde van de speler ligt ondertussen al rond de dertig miljoen euro en dat is ook het bedrag dat ze bij blauw-zwart verwachten voor de speler te kunnen krijgen.

Leeds United join West Ham and Tottenham in the race for Club Brugge midfielder Raphael Onyedika 🇳🇬



The 24-year-old is valued at around £25.6m. A physical, all-round profile that’s drawing serious Premier League attention. #LUFC #WHUFC #THFC #Transfers