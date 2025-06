Patro Eisden Maasmechelen neemt afscheid van sterkhouder, Stijn Stijnen is duidelijk: "Geen gemakkelijke beslissing"

Patro Eisden neemt afscheid van Kevin Kis. De verdediger, die in 2023 kampioen werd met Patro, krijgt geen nieuw contract.

Patro Eisden greep dit seizoen net naast de promotie. De Limburgers wonnen de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League en speelden barrages tegen Cercle Brugge.

De twee wedstrijden tegen de Vereniging werden verloren, waardoor de club nog een seizoen in de CPL speelt. Ondertussen gebeurt er veel bij Patro.

Patro liet donderdag weten dat Simon Bammens vertrekt, maar neemt ook afscheid van een andere speler. Zo werd besloten om het contract van Kevin Kis niet te verlengen.

Hij werd met de club in 22/23 kampioen. "Als dat gaat om een speler die veel bereikt heeft bij de club, is dat geen makkelijke beslissing", zegt Stijn Stijnen op de clubwebsite.

"Kevin heeft steeds alles gegeven voor de club en pakte prijzen. Ik ben hem daar persoonlijk dankbaar voor. Ik zal hem op korte termijn ook uitnodigen voor een gesprek. Kevin is in mijn ogen een persoon die we bij de club moeten betrekken op het moment dat hij niet meer wil voetballen. Wat ons betreft is dit dus geen afscheid", besluit de trainer.