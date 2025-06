Beerschot kijkt naar promotiespecialist om rangen te versterken, maar krijgt concurrentie van andere tweedeklasser

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot zal volgend seizoen opnieuw uitkomen in de Challenger Pro League. Na de degradatie zullen de Antwerpenaren proberen om met nieuwe coach Mo Messoudi meteen weer promotie af te dwingen. Daarvoor heeft het, net als een andere tweedeklasser, de pijlen gericht op een specialist.

Na een dramatisch seizoen in de Jupiler Pro League, waarin het heel het seizoen onderin bengelde, keert Beerschot na één seizoen terug naar de tweede afdeling. Het zal proberen om meteen weer te promoveren. Dat doet het niet langer met Dirk Kuyt, maar wel met Mo Messoudi.

Om wat extra ervaring toe te voegen aan de selectie, kijkt Beerschot naar Westerlo. Daar hoopt het een speler binnen te halen die weet hoe je de titel in de Challenger Pro League pakt.

Beerschot toont namelijk interesse in Edisson Jordanov. De Bulgaar is transfervrij bij Westerlo en mag naar verluidt beschikken. Beerschot zou hem graag willen inlijven, al krijgt het volgens Het Belang van Limburg wel concurrentie van een andere tweedeklasser.

Zo toont ook Lommel interesse in Jordanov. Zij willen na een kwakkelseizoen opnieuw bovenin meedraaien en de stap naar de Jupiler Pro League zetten. Het zal een interessante strijd zijn om de handtekening van de rechtsachter.

Jordanov speelde in 2021 kampioen in tweede klasse met Union. Hij besloot om niet mee te promoveren, maar trok naar Westerlo. Daar speelde hij het seizoen erna nog eens kampioen in de Challenger Pro League. Iemand die weet hoe het moet en die ze zowel bij Beerschot als bij Lommel graag zien komen.