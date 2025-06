Vijf dingen die je moet weten over Timothy Derijck, de nieuwe rechterhand van Leko bij KAA Gent

Ivan Leko heeft zijn technische staf bij KAA Gent versterkt met Timothy Derijck. De voormalige centrale verdediger zal dus zijn eerste ervaring als coach meemaken onder de vleugels van de Kroaat.

Nadat hij moest toezien hoe zijn voormalige assistent Rudy Cossey naar Oud-Heverlee Leuven vertrok om David Hubert bij te staan, heeft Ivan Leko toch een nieuwe T2 gevonden in de persoon van Timothy Derijck. De inwoner van Liedekerke kent het Belgische voetbal als zijn broekzak. Maar omgekeerd zijn enkele momenten uit zijn carrière soms in de schaduw gebleven. Een voorstelling van het nieuwe lid van de staf van de Buffalo's in vijf belangrijke punten.

1. Een bewogen vertrek bij Anderlecht

Het was in Neerpede dat Timothy Derijck begreep dat een professionele carrière wel degelijk voor hem was weggelegd. De verdediger werd daar opgeleid tot zijn 18e. Maar zijn vertrek verliep niet zonder slag of stoot. Toen Derijck in 2005 overeenstemming bereikte met Feyenoord over een transfer, was Sporting not amused, waarbij werd uitgelegd dat het contract van de speler geldig was tot 2007.

Paars-Wit dreigden zelfs de Nederlanders voor de rechter te dagen. Aan de andere kant reageerde Feyenoord betreurend dat de Brusselaars Bart Goor benaderd hadden zonder overleg met het management. Uiteindelijk werd er een schikking getroffen zodat Derijck uiteindelijk bij de Rotterdammers tekende en Goor de omgekeerde weg insloeg.

2. Een referentie in de Eredivisie

Het bleek uiteindelijk die de carrière van de speler lanceerde in de Nederlandse competitie. Hoewel het moeilijk was om zich door te zetten bij Feyenoord, speelde Derijck toch maar liefst 225 Eredivisie-wedstrijden in zijn carrière.

De Belgische verdediger liet goede herinneringen achter bij NAC Breda en FC Utrecht, maar vooral bij ADO Den Haag liet hij een blijvende indruk achter. Het was dan ook bij deze club dat hij ervoor koos om zijn carrière af te sluiten na zijn passage in België. In 2011 leverden zijn goede prestaties bij Den Haag hem zelfs een transfer op naar PSV, waar hij twee seizoenen speelde.

3. Interesse van Standard

Ondanks zijn doorbraak in Nederland kent Derijck ook de Pro League goed. De man speelde vierenhalf seizoenen voor Zulte Waregem, twee seizoenen voor Kortrijk en één seizoen (minder memorabel) voor KAA Gent. Maar alvorens naar België terug te keren aan het einde van zijn carrière, had de speler al geproefd van onze competitie.

In de zomer van 2007, geconfronteerd met een gebrek aan speeltijd bij Feyenoord, overwoog men een uitleenbeurt. Dender diende zich aan, maar leek te worden overtroefd door Standard, dat kampioen van België zou worden aan het einde van het seizoen. Maar in plaats van te schitteren op de Place Saint-Lambert, koos Derijck uiteindelijk toch voor meer speeltijd bij Dender.

4. Net niet voor de Rode Duivels gespeeld

Derijck behoort tot de generatie van 1987 en speelde in de nationale jeugdteams, samen met spelers als Sébastien Pocognoli, Anthony Vanden Borre, Mousa Dembélé, Jontahan Legear, Kevin Mirallas en Axel Witsel.

Geselecteerd tot 2007 (een jaar voor de beroemde Olympische Spelen van 2008) door Jean-François De Sart bij de U21, kreeg hij wat later ook een oproep voor de Rode Duivels. Tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Verenigde Staten riep Georges Leekens hem op, samen met een zekere David Hubert. Derijck bleef echter de hele wedstrijd op de bank en speelde nooit een minuut in de nationale ploeg.

5. Een primeur in het coachen

Net als met Jérémy Taravel bij Standard, zal Ivan Leko een coach begeleiden die zijn voetbalschoenen nog niet zo lang aan de haak heeft gehangen. Timothy Derijck zette zijn spelerscarrière afgelopen zomer stop. Maar hij wist al lang dat hij aan de andere kant van de zijlijn terecht zou komen, want hij heeft zijn UEFA A-diploma in bezit.