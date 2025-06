Sam Baro komt met duidelijke uitleg over ontslag van Danijel Milicevic

Danijel Milicevic zag zijn contract bij KAA Gent verlengd worden vlak voor de play-offs. Na een 3 op 30 besloten de Buffalo's om afscheid te nemen.

KAA Gent komt uit een moeilijk seizoen. Het leek op een bepaald moment echter best veelbelovend. Wouter Vrancken vertrok in januari en Danijel Milicevic nam over.

Hij loodste de Buffalo's voor het eerst sinds 2019 naar de Champions' Play-offs. Een knappe prestatie, maar wat nadien volgde was pure chaos.

KAA Gent pakte 3 op 30 in de play-offs en slikte bijna even veel doelpunten in die tien wedstrijden, als in het reguliere seizoen. Nog nooit deed een club slechter in Play-off 1.

Het contract van Milicevic werd verlengd voor de play-offs, maar eind mei nam de club al afscheid van hem. Sam Baro gaf daar nu wat meer uitleg over.

"We geloofden er niet in dat we met ‘Mili’ de situatie op korte termijn konden ombuigen", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Ik vond dat er vorig seizoen te weinig discipline, intensiteit en energie was. We zijn op zoek gegaan naar een coach met véél autoriteit en leiderschap. Zowel op als naast het veld." En dat werd Ivan Leko.