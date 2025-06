OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt jonge verdediger in huis

Cercle Brugge kon zich ternauwernood redden in de Jupiler Pro League. Na een dramatische campagne hoopt het volgend seizoen een wat rustiger jaar te beleven. Het heeft alvast een nieuwe linksachter binnengehaald.

Cercle Brugge kan elk jaar wel rekenen op versterking vanuit AS Monaco. De samenwerking die beide clubs hebben, zorgde al voor de komst van enkele leuke en technische spelers op onze Belgische voetbalvelden.

Ook voor volgend seizoen kunnen de Bruggelingen beroep doen op een speler van de Monegasken. Het huurt linksachter Valy Konaté namelijk voor één seizoen. Dat heeft Cercle zelf laten weten via de clubkanalen.

Konaté is een jonge Ivoriaan van achttien. Hij zal zich komend seizoen mogen ontwikkelen op de linksachterpositie in Jan Breydel. Met deze transfer lijkt het een kwestie van tijd vooraleer Nazinho een uitgaande transfer zal maken.

Volgens Het Nieuwsblad kan de Portugese wingback namelijk op heel wat concrete interesse rekenen. En dus lijkt de kans klein dat Nazinho een derde seizoen voor Cercle zal spelen. De Bruggelingen betaalden destijds een miljoen euro voor hem, maar kunnen een veelvoud binnenhalen met zijn verkoop.

Waarheen Nazinho gaat trekken, is nog onduidelijk. Maar de Vereniging heeft alleszins al een vervanger binnengehaald in de persoon van Konaté. Voor nieuwe coach Onur Cinel is Konaté al de derde nieuwe speler die hij mag verwelkomen, na Pieter Gerkens en Ibrahima Diaby.