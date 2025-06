Gevestigde waarden KV Mechelen gewaarschuwd dat ook zij nergens zeker van zijn: "Te weinig gebeurd de laatste jaren"

Het groepje van gevestigde waarden die al lang deel uitmaken van KV Mechelen is kleiner geworden na het vertrek van Geoffry Hairemans, maar het is er nog altijd. Met Fred Vanderbiest hebben ze ook een coach die hen al jaren kent.

Dan komen vooral Rob Schoofs, Kerim Mrabti en Nikola Storm in beeld. Stuk voor stuk pionnen met een grote waarde voor de club maar ook spelers die niet noodzakelijk hun beste seizoen achter de rug hebben. De aanstelling van Vanderbiest als hoofdtrainer betekent niet dat zij nog wat meer op hun lauweren kunnen rusten.

Voetbalkrant vroeg Vanderbiest of hij zich nu afstandelijker zal opstellen ten aanzien van die spelers. "Voor mij maakt dat geen verschil, of ik nu assistent ben of T1. Ik sta sowieso vaak in het midden van de spelersgroep. Ik praat vaak met de spelers één op één. Ik praat ook vaak in de groep. Ik houd mij bezig met kleine afspraken. Ik communiceer heel breed met alle spelers over zaken die beter moeten of zaken die goed zijn."

Zeges behaald zonder Schoofs

Wat dat betreft worden er dus geen grote verschillen verwacht. Wat niet betekent dat die spelers in kwestie niet uitgedaagd worden. "We hebben bewezen dat die jongens ook vervangbaar zijn. Kijk naar de situatie van Rob Schoofs in de competitie: oké, hij was lichtgeblesseerd, maar we namen met hem geen risico's en zonder hem pakten we 6 op 6."

Schoofs was niet de enige die even aan de kant stond. "Kerim hebben we ook in bepaalde wedstrijden in de play-offs op de bank gezet, om andere jongens een kans te geven. Dat is ook altijd goed meegevallen. De besten zullen spelen. Jongens die er bijkomen, zullen op bepaalde posities de gevestigde waarden triggeren. Alleen zo kun je stappen zetten. Misschien is dat iets te weinig gebeurd de laatste jaren."

Storm en Mrabti nog één jaar onder contract

Vanderbiest hoopt op een dubbele bezetting, waardoor het belang van de gevestigde waarden gematcht kan worden. Dat is dan in de veronderstelling dat die ook blijven. Storm en Mrabti hebben nog slechts één jaar contract. Mechelen zou openstaan voor een verkoop, wat toch het begin van een nieuwe cyclus zou inluiden.