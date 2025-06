Anderlecht wil uitpakken met komst van ex-Genk-speler die onlangs voor 8 miljoen euro vertrok

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op zoek naar versterking in de verdediging, zou Sporting Anderlecht zijn oog hebben laten vallen op Carlos Cuesta, die eerder voor Racing Genk speelde. Een uitleenbeurt zou een optie zijn.

De defensieve sector heeft prioriteit bij RSC Anderlecht, dat nog op zoek is naar versterking voor het begin van het nieuwe seizoen. Paars-wit probeert vooral zijn centrale as te versterken.

Volgens Turkse bronnen zou RSC Anderlecht interesse hebben in Carlos Cuesta. Die hebben we leren kennen in de Jupiler Pro League bij Racing Genk tussen 2019 en februari 2025.

Anderlecht volgt de situatie van Carlos Cuesta op

De verdediger vertrok afgelopen winter naar Galatasaray voor acht miljoen euro, waar hij een contract tekende tot juni 2028. Maar de Colombiaanse speler zou nu al teleurgesteld zijn over een gebrek aan speeltijd en wil een uitweg vinden.

Het probleem is dat de Turkse club zijn investering wil terugverdienen, en Anderlecht kan zich geen dergelijke vergoeding veroorloven na al enkele transfers te hebben gerealiseerd sinds het begin van de zomer.

Een uitleenbeurt zou dus overwogen kunnen worden om Carlos Cuesta naar het Lotto Park te halen. De onderhandelingen zijn nog niet begonnen, maar er zou dus wel interesse zijn.