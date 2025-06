OFFICIEEL: Promovendus Zulte Waregem passeert langs kassa met recordsom voor uitgaande transfer

Als tweedeklasser is het niet eenvoudig om je spelers voor grote bedragen te verkopen maar Zulte Waregem had geen wedstrijd nodig in de Jupiler Pro League om het clubrecord te verbreken.

Vrijdagavond maakte Essevee namelijk bekend dat Pape Demba Diop voor 7,5 miljoen euro naar Strasbourg trekt. De Senegalees is zo goed voor het clubrecord voor Zulte Waregem op vlak van uitgaande transfers. Ook Meïté en Bongonda vertrokken de voorbije jaren voor soortgelijke bedragen maar Diop spant dus de kroon.

De 23-jarige middenvelder streek in 2022 neer aan de Gaverbeek en wist nog één wedstrijd in de Jupiler Pro League te spelen vooraleer hij samen met Zulte Waregem naar de Challenger Pro League trok. Daar dwong hij mee promotie af en was hij als centrale middenvelder goed voor 6 assists en 6 doelpunten.

1 geschat, 7,5 gekregen

"Wat we vorig jaar beleefden was ongezien en heeft me laten groeien als voetballer en als mens", blikt Diop terug op het kampioenenjaar van Essevee in de Challenger Pro League. "Ik wil dan ook de club, mijn ploegmaten en de fans bedanken voor mijn geweldige tijd", neemt hij afscheid in een mooi filmpje.

7,5 miljoen euro is alvast een mooie transfersom om andere spelers mee aan te kopen om de kern te versterken als promovendus. Volgens het gespecialiseerde Transfermarkt was Diop 'amper' één miljoen euro waard. Al zijn spelers die hun strepen verdiend hebben in de Challenger Pro League altijd wat lager in waarde geschat.