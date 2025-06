Belangrijk nieuws voor supporters: Raad van State grijpt in en veegt regel van tafel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De voorbije maanden was er al heel wat te doen over de supporters. Door een nieuwe voetbalwet zouden die nog veel meer moeten kunnen. Al lijkt het uiteindelijk allemaal met een sisser te gaan aflopen.

Het supportersgeweld liep de voorbije jaren de spuigaten uit. De Pro League had een zware beslissing genomen. Clubs waarvan de supporters zich misdragen waardoor de wedstrijd moet stilgelegd of stopgezet worden, zullen daarvoor de prijs betalen.

Nieuwe voetbalwetten

Als de wedstrijd stilgelegd of stopgezet wordt ingevolge van supportersgeweld zullen die clubs hun volgende drie matchen zonder uitfans moeten afwerken. Gebeurt het binnen het jaar nog eens, komen daar nog vijf wedstrijden bij.

Minister Annelies Verlinden kwam ondertussen met een vernieuwde voetbalwet, waarbij nog strenger zou worden toegekeken op onder meer het gebruik van pyrotechnisch materiaal.

Snelle vernietiging

Maar daar is ondertussen al opnieuw geen sprake meer van. Het Koninklijk Besluit op 22 mei is volgens Het Nieuwsblad alweer vernietigd door de Raad van State. BelPyro, de Belgische vuurwerkfederatie, had de nieuwe wetgeving aangevochten.

Dat aanvechten is dus succesvol gebleken. Het valt nog af te wachten of er andere maatregelen zullen komen om pyrotechnisch materiaal in de toekomst aan te vechten, maar tot op heden zijn supporters dus wat dat betreft opnieuw vrij om te doen wat ze willen.