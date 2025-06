🎥 Wat in Vlaanderen in 20 jaar niet lukt, lukt in Wallonië meteen ... en het resultaat mag gezien worden

RAAL La Louvière opende dit weekend haar nieuwe stadion met veel pracht en praal. De openingsceremonie was een groot succes. En zo doen ze in Wallonië waar ze in Vlaanderen soms twintig jaar vruchteloos moeten op wachten.

In Brugge zijn ze al jaren aan het vechten om een nieuw stadion te kunnen bouwen, maar in Henegouwen is het er wél meteen van gekomen. Een week na de generale repetitie tegen de U23 van de club, was het eindelijk de grote dag!

De dames- en herenteams van RAAL hadden de datum al een tijdje aangestipt in hun agenda: de opening van het nieuwe stadion van La Louvière. Een gebeurtenis die de trots van de hele regio is, slechts enkele meters van het oude Tivoli.

Feestelijke opening

Zelfs al waren er vorige week al enkele supporters aanwezig, vandaag is de grote kans om op feestelijke wijze de nieuwe thuishaven van de club te ontdekken. De supporters waren dan ook talrijk aanwezig in de namiddag om deze Easi Arena te ontdekken die al maanden in de steigers stond.

De sfeer stijgt in de Easi Arena voor de opening van het nieuwe stadion van de RAAL 🐺 pic.twitter.com/yuXusC9quv — Scott Crabbé (@CrabbeScott) June 28, 2025

Een gelegenheid om van dichtbij de 40 panelen te zien die de gevel van het stadion bedekken, 40 werken ondertekend door de lokale kunstenaars als eerbetoon aan het erfgoed van de regio.

Ook werd er aandacht besteed aan het erfgoed met de openingsvoorstelling verzorgd door het Dragone-gezelschap, een ander hoogtepunt van het lokale entertainment. De temperatuur steeg dankzij de voorgestelde choreografie, met dansers op het middenveld, een parade van lokale reuzen, een aanstekelijke fanfare en vuurwerk.

🏟 | Iedereen is klaar voor de eerste wedstrijd van RAAL in de Easi Arena! 🟢⚪ #RALDIF



Bekijk RAAL - Differdange GRATIS op de DAZN-app! 📲 pic.twitter.com/I8iCMsArMp — DAZN België (@DAZN_BEFR) June 28, 2025

Een waardige doop voor het nieuwe Louvière-nest. Nu is het tijd voor de spelers die, zoals de hele regio hoopt, het spektakel zullen voortzetten gedurende het hele seizoen.