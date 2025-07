Ondanks... nul minuten speeltijd: Union-speler krijgt nieuwe kans na mislukte uitleenbeurt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Uitgeleend aan KV Kortrijk vorig seizoen, kreeg Nathan Huygevelde geen enkele minuut speeltijd. De middenvelder is terug bij Union en zal spelen met het B-team in Eerste Nationale.

Na zijn opleiding bij de jeugdacademies van KV Kortrijk en Gent, trok Nathan Huygevelde in 2020 naar de jeugdteams van Union Saint-Gilloise.

Na het doorlopen van de U18 en U23 heeft de 21-jarige middenvelder nauwelijks de kans gehad om zich te bewijzen in het eerste elftal. In totaal had hij er slechts 16 minuten speeltijd.

Uitgeleend aan Kortrijk voor een seizoen, met een aankoopoptie, heeft de veelzijdige middenvelder geen enkele minuut gespeeld bij de Kerels. De Vlaamse club heeft zijn optie dus niet gelicht.

Terug in het Dudenpark wist Nathan Huygevelde nog niet wat zijn toekomst zou brengen, maar de situatie lijkt nu duidelijker te worden. Dat meldt groep IPM.

Huygevelde zal zijn contract verlengen in het Dudenpark. In 2023 tekende hij een contract voor twee seizoenen en speelde hij vier wedstrijden onder leiding van Alexander Blessin. Hij zal nu weer uitkomen voor het B-team van Union.