Ex-speler van Antwerp kan transfer maken naar deze Europese topclub

In het seizoen 2023-2024 was hij nog te bewonderen op de Belgische velden toen hij de kleuren van Antwerp verdedigde. Iets meer dan een jaar later zou Soumaïla Coulibaly een heel fraaie transfer kunnen maken.

In de zomer van 2023 trok Antwerp Soumaïla Coulibaly aan. De jonge verdediger kwam op huurbasis over van het Duitse Borussia Dortmund. In het eerste deel van het seizoen maakte hij een prima indruk, maar na de jaarwisseling kwam hij minder aan de bak. Dat had toen onder meer te maken met een blessure. Uiteindelijk heeft Antwerp besloten om de aankoopoptie, die boven de zeven miljoen lag, niet te lichten. En zo keerde Coulibaly terug naar Dortmund. Dit seizoen mocht hij opnieuw op uitleenbasis zijn geluk elders gaan beproeven. Het Franse Stade Brestois, dat Champions League voetbal speelde, haalde hem binnen. Maar ook daar gooiden blessures roet in het eten en kwam Coulibaly tot amper zestien optredens. Chelsea wil Coulibaly Toch zou hij nu een mooie transfer kunnen maken. Volgens Sky Sports-journalist Kaveh Solhekol zou Chelsea interesse hebben om Coulibaly definitief over te nemen van Dortmund. De gesprekken tussen beide clubs zouden al zijn opgestart. Chelsea zou hem daarna weliswaar meteen uitlenen aan zusterclub Strasbourg. Hoe dan ook zou het een mooie transfer zijn voor Coulibaly, die op 17-jarige leeftijd de jeugdopleiding van PSG inruilde voor een avontuur bij Dortmund. Zijn marktwaarde ligt op dit moment rond de acht miljoen euro, geen onoverkomelijk bedrag voor een club als Chelsea.