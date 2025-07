Charleroi wil nieuwe spits halen bij deze Franse topclub

Het kon zijn coach weliswaar behouden, maar Charleroi moest tijdens de transferperiode wel al afscheid nemen van twee dragende krachten. Daan Heymans trok naar Racing Genk, Adem Zorgane naar Union. Charleroi is dus op zoek naar versterkingen en kijkt daarvoor onder meer naar de Ligue 1.

Het belooft nog een drukke transferzomer te worden voor Charleroi. Ze moeten heel wat kwaliteit en ervaring zien te vervangen nu Daan Heymans en Adem Zorgane de club hebben verlaten voor respectievelijk Racing Genk en Union.

Voorin was er het afgelopen seizoen de ontbolstering van Nikola Stulic. Die begon moeizaam, maar klokte uiteindelijk af op zestien doelpunten. Charleroi is nu op zoek naar een spits die de concurrentiestrijd kan aangaan met de Serviër.

En daarvoor kijkt het naar onze zuiderburen. Daar heeft het zijn oog laten vallen op Romain Perret, een spits van het noodlijdende Olympique Lyon. Dat meldt het Franse Foot Mercato. Perret speelt bij de beloften van Lyon en wist daar het afgelopen seizoen negen keer te scoren.

Charleroi is wel niet de enige club die interesse toont in de diensten van Perret. Nog in België is tweedeklasser Daring Brussels een andere gegadigde voor de 20-jarige spits. En ook uit andere landen weerklinkt interesse in Perret.

Zo zou het Zwitserse Sankt Gallen op dit moment zelfs in polepositie liggen om de Fransman aan te trekken. Zij zouden op persoonlijk vlak al vergevorderd zijn met de spits. Als Charleroi daadwerkelijk van Perret zijn nieuwe speler wil maken, zal het dus snel moeten handelen.