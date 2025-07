Anderlecht slaat zijn slag en verlengt contract enorm talent tot 2029 ondanks zware blessure

Enzo Sternal heeft zijn contract bij Anderlecht opengebroken en verlengd tot 2029. Opvallend: de verlenging komt er ondanks een zware knieblessure die hem sinds maart aan de kant houdt. De club toont zo zijn vertrouwen in het uitzonderlijke talent van de jonge Fransman.

De 18-jarige middenvelder werd afgelopen winter weggeplukt bij Olympique Marseille, waar hij werd beschouwd als een van de grootste beloften uit de jeugdopleiding. Hij maakte er in augustus 2024 zelfs zijn officiële debuut voor het eerste elftal. Met 19 goals in 40 wedstrijden voor de U19 liet hij ook op jeugdniveau zijn klasse zien.

Bij RSCA Futures had Sternal weinig tijd nodig om indruk te maken. In zes wedstrijden voor de beloften scoorde hij twee keer en bracht hij vooral veel rust en vista op het middenveld. Een sleutelfiguur in opbouw, tot een blessure op training zijn opmars abrupt onderbrak.

De knieblessure betekende een serieuze tegenslag, maar Sternal is intussen goed op weg in zijn revalidatie. Hij traint opnieuw op het veld en blijft gemotiveerd. "Dat soort dingen horen bij voetbal", zegt hij. "Het maakt me sterker. De club en staf steunen me enorm."

Anderlecht ziet in Sternal een speler voor de toekomst en wilde daarom niet wachten met een contractverlenging. Zijn nieuwe verbintenis loopt nu tot 2029, wat aantoont hoe groot het vertrouwen in zijn potentieel is.

De jonge Fransman staat in het Lotto Park te boek als een modern type spelmaker: technisch verfijnd, spelintelligent en met scorend vermogen. Als zijn herstel volgens plan verloopt, krijgt hij volgend seizoen misschien al zijn kans bij het eerste elftal.