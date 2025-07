Hans Vanaken is duidelijk met meer bezig dan enkel de stage: ineens duikt hij op in live-uitzending van... de Tour

Wielerfanaat én Gouden Schoen Hans Vanaken volgt de Tour de France op de voet. Tijdens etappe vier dook zijn naam plots op in de live-uitzending van Sporza. Vanaken, momenteel met Club Brugge op stage in Londen, had een prangende vraag.

“Kan Mathieu van der Poel overleven op de laatste klim?”, vroeg de middenvelder zich af in een ingezonden bericht. De Sporza-commentatoren lazen zijn vraag live voor, vergezeld van een warme groet: “Groetjes vanuit Londen.” Club Brugge bereidt zich deze week voor op het nieuwe seizoen in het Engelse The Lensbury Resort. Maar tussen de trainingen door gunt Vanaken zichzelf wat ontspanning – met de Tour dus op het scherm. Vanaken staat bekend als een groot sportliefhebber en wielrennen ligt hem nauw aan het hart. Dat hij nu zelfs kijkersvragen instuurt, bewijst nog maar eens hoe intens hij meeleeft. Of hij de finish van de rit effectief kon zien, is twijfelachtig. Coach Nicky Hayen had om 17u30 (Belgische tijd) nog een trainingssessie ingepland, net rond het verwachte aankomstuur. Club Brugge blijft nog tot donderdag in Londen. Voor Vanaken betekent dat: trainen, rusten, en tussendoor zo veel mogelijk Tour kijken.