OFFICIEEL: Standard realiseert mooie contractverlenging

René Mitongo Muteba heeft een belangrijke beslissing genomen voor de toekomst van zijn carrière. Het jonge talent heeft gekozen voor continuïteit.

Het is officieel: René Mitongo Muteba verlengt zijn avontuur bij Standard. Het jonge talent dat eerder bij KAA Gent, Beveren, Lierse, KSK Heist en KV Mechelen speelde, verlengt zijn contract tot 2028.

Zijn vorige contract liep tot 2026, dus dit is een verlenging met twee jaar. Dit seizoen zou het jonge talent wel eens een revelatie kunnen zijn in Luik.

Gewaardeerd door de nieuwe coach Mircea Rednic, zullen zijn prestaties worden beoordeeld. Vorig seizoen kon hij zijn professioneel debuut maken door vijf minuten te spelen tegen Charleroi en vervolgens twee minuten tegen Mechelen in de Europe Play-offs.

Onlangs kreeg hij ook de kans om deel te nemen aan het EK U17 met België. De jonge Belgen werden in de halve finale uitgeschakeld door Frankrijk (3-2). René Mitongo Muteba stond in de basis in de eerste wedstrijd van dat toernooi tegen Engeland U17, zat op de bank tijdens de tweede wedstrijd tegen Tsjechië en kwam van de bank in de derde groepswedstrijd tegen Italië en de halve finale.

Hij speelt als een echte centrumspits. Hij heeft vorig seizoen met de Luikse jeugdteams laten zien wat hij kan. Hij deed mee aan twaalf wedstrijden met de SL16 (één doelpunt) en negen met de U18 (vijf doelpunten).