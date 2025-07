Overkoepelende Belgische supportersvereniging maakt grote onvrede over tv-situatie duidelijk: "Gereduceerd tot niche"

De verontwaardiging bij de Belgische voetbalsupporters is groot nu duidelijk wordt dat de Jupiler Pro League begin dit seizoen enkel live te bekijken zal zijn via de app van streamingdienst DAZN.

Belgian Supporters, de overkoepelende organisatie van supportersverenigingen in het profvoetbal, uit in een scherpe persverklaring haar ongenoegen. Volgens hen dreigt het voetbal in België een elitair product te worden, onbereikbaar voor de gewone fan.

Voetbal is geen product voor de happy few – neem de supporter eindelijk eens serieus

Belgian Supporters, de overkoepelende vereniging van supportersfederaties in het Belgische profvoetbal, uit haar diepe bezorgdheid over het nieuws dat de Jupiler Pro League straks niet langer live te bekijken zal zijn op televisie, tenzij via de app van DAZN.

Wat jarenlang vanzelfsprekend was – de mogelijkheid om je ploeg vanop afstand te volgen via traditionele televisie – dreigt te verdwijnen. Daarmee dreigt ons voetbal te verworden tot een product voor de happy few met de juiste app, het juiste toestel en een stabiele internetverbinding. Het massaproduct voetbal, gedragen door duizenden supporters, wordt gereduceerd tot een niche.

Geen voetbal zonder supporters. Dat zou intussen een evidentie moeten zijn. Toch zien we dat ook nu weer commerciële belangen primeren op het belang van de supporters. De supporter, thuis of op verplaatsing, wordt opnieuw in de hoek gedrukt. Dit is een zoveelste slag in het gezicht van de fans die het voetbal week na week mee mogelijk maken.

De commerciële belangen primeren op het belang van de supporters

Niet iedereen kan een stadionticket bemachtigen. Niet iedereen geraakt op verplaatsing. En al helemaal niet als er – zoals steeds vaker – beperkingen worden opgelegd aan het aantal uitfans, verplichte combiregelingen worden ingevoerd of hele supportersgroepen geweerd worden uit bepaalde stadions. Voor deze fans was televisie een laatste, broodnodig vangnet. Nu verdwijnt ook dat.

En wat met de waarde van ons voetbal? Minder kijkers betekent minder zichtbaarheid, wat ons voetbal nog minder aantrekkelijk maakt voor sponsors – die nu al moeilijk te vinden zijn. Het is een vicieuze cirkel die enkel verliezers kent.

Belgian Supporters heeft in het verleden meermaals haar stem laten horen – denk aan de protesten tegen onmogelijke aanvangsuren en andere maatregelen die het supportersleven bemoeilijken. Vandaag worden we opnieuw genoodzaakt om aan de alarmbel te trekken. Wij vragen nadrukkelijk dat de stem van de supporter – de ruggengraat van het Belgische voetbal – eindelijk serieus wordt genomen. Voetbal zonder supporters, op de tribune of thuis voor het scherm, is géén voetbal.