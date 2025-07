Union SG-coach Sébastien Poconoli komt al met ferme waarschuwing voor concurrentie in de JPL

Union SG bereidt zich voor op de Supercup tegen Club Brugge, de officieuze start van het seizoen. Coach Sébastien Pocognoli waarschuwt de andere ploegen al meteen.

Union SG speelt als kampioen zondag de Supercup tegen bekerwinnaar Club Brugge. Sébastien Pocognoli neemt de wedstrijd heel serieus. De Brusselaars kunnen hun seizoen immers starten met een nieuwe prijs.

"Vorig jaar zetten we een mooie prestatie neer in Brugge, met een beperkte groep die nog gevormd moest worden. Hopelijk kunnen we nu hetzelfde doen met een gerodeerde spelersgroep", zegt hij volgens Sporza.

Union streed al enkele jaren mee voor de titel, maar greep er steeds net naast. Afgelopen seizoen speelde het ongezien sterke play-offs waardoor het wel kampioen werd. Maar de druk is daarmee niet verdwenen.

"Nee, ik zeg net het omgekeerde tegen mijn spelers. De verwachtingen zijn anders, maar we willen meer doen. We nemen geen vrede met een rustig seizoen. Zeker niet. We gaan onszelf uitdagen", gaat Pocognoli verder.

We zullen al meteen wat wijzigingen zien bij de kampioen. Anthony Moris vertrok, dus neemt Christian Burgess de kapiteinsband over. Vic Chambaere krijgt zijn kans in doel.