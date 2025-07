Anderlecht wint van andere JPL-club, maar stelt niet gerust

RSC Anderlecht sluit zijn voorbereiding af met twee nieuwe oefenwedstrijden op zaterdag. Paars-wit won eerst van een vernieuwd team van Dender.

Vorige week speelde Anderlecht gelijk tegen de Polen van Raków (2-2) gevolgd door een ruime overwinning tegen Dordrecht (0-5). Zaterdag speelt RSC Anderlecht de laatste twee oefenwedstrijden van de voorbereiding.

Minder dan een week voor hun eerste officiële wedstrijd van het seizoen, die donderdag tegen Häcken gepland staat in het kader van de tweede voorronde van de Europa League, namen de paars-witten het zaterdagochtend op tegen Dender, voor hun enige confrontatie met een ander team uit de Jupiler Pro League. Daarna zullen ze het opnemen tegen MVV Maastricht in de vroege namiddag.

Simic, Coosemans en Hatenboer bleven gespaard bij Anderlecht

Dit dubbele programma stelt Besnik Hasi in staat om zijn team zoveel mogelijk speeltijd te geven. Tegen de promovendus van vorig seizoen in de Jupiler Pro League stelde de trainer van RSCA een team op dat in staat is om de eerste officiële wedstrijden te starten, hoewel enkele sterkhouders gespaard werden voor de tweede wedstrijd. Jan-Carlo Simic kreeg rust, net als Colin Coosemans en Cédric Hatenboer. Ilay Camara was natuurlijk afwezig.

Ook de terugkeer van Angulo viel op, hij speelde zijn eerste oefenwedstrijd na een blessure met Ecuador. Ook opmerkelijk: deze wedstrijd bracht Justin Verlinden, de keeperstrainer van Anderlecht, tegenover zijn vader Dany Verlinden, die dezelfde functie bekleedt bij Dender.

Op het veld domineerde Anderlecht een sterk gewijzigd team van Dender, dat van een tiental geblesseerde of nog niet gekwalificeerde spelers verstoken was. De Brusselaars creëerden echter niet veel kansen, maar openden de score net voor de rust, dankzij een benutte strafschop door Kasper Dolberg na een overtreding op Maamar (1-0, 40').

Anderlecht verslaat Dender, maar overtuigt niet echt

Na de rust was het Dender dat het gevaarlijkst was, met twee schoten en enkele dreigende voorzetten die geen doel troffen. Kort na het uur kregen de spelers van Vincent Euvrard twee grote kansen na balverlies van Dolberg, maar Kikkenborg werd twee keer gered door het kader (66e). Dit waren de laatste echte waarschuwingen van de wedstrijd.

Anderlecht wint dus, maar overtuigt niet echt, gezien ze verschillende kansen weggaven zonder de wedstrijd definitief te beslissen. Enkele dagen voor de wedstrijd tegen Häcken zijn nog niet alle zekerheden ingevuld. De spelers die niet deelnamen aan de wedstrijd tegen Dender zullen om 14.30 uur tegen Maastricht een mooie kans krijgen om Besnik Hasi te overtuigen.

Opstelling Anderlecht: Kikkenborg - Maamar, Hey, Kana, N'Diaye - Llansana, Stroeykens (46e Hazard), Verschaeren - Degreef, Angulo (46e Tajaouart) - Dolberg (76e Goto).