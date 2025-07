Union heeft vervanger Moris op het oog en dat is een oude bekende van de Jupiler Pro League

Union SG heeft een nieuwe doelman nodig nu het Anthony Moris ziet vertrekken voor een lucratieve deal naar het buitenland. En bij hun zoektocht zijn ze uitgekomen bij Kjell Scherpen, een oude bekende van de Jupiler Pro League.

Vanwaar kennen we Kjell Scherpen?

Volgens Het Laatste Nieuws hebben de Brusselaars nadrukkelijke interesse in de 25-jarige doelman Kjell Scherpen. Die speelde een paar jaar geleden nog in ons land, toen bij KV Oostende.

Brighton & Hove Albion is de club waar hij eigendom van is, al werd hij vorig seizoen uitgeleend aan Sturm Graz en bij de Oostenrijkers hield hij zich meer dan staande.

Doelman Kjell Scherpen kan naar Union Sint-Gillis. Belgische kampioen in gesprek met Brighton👇https://t.co/wIzz0egFBH — Johan Inan (@JohanInan) July 21, 2025

Nu zou Union SG dus wel eens kunnen gaan profiteren om Scherpen naar Brussel te halen, te meer de doelman bij Brighton ook in het nieuwe seizoen niet meteen moet rekenen op een positie als eerste doelman.

De gesprekken tussen beide clubs lopen, maar tot op heden is er nog geen vergelijk gevonden. Er is ook nog niet geweten of het zou gaan om een huurbeurt, dan wel over een definitieve transfer.