Anderlecht heeft grote beslissing genomen over jongere broer van Joshua Zirkzee

De broer van Joshua Zirkzee, Jordan, zal niet in officiële wedstrijden de kleuren van Anderlecht dragen. Zijn test bij Neerpede bleek niet succesvol te zijn.

Uitgeleend door Bayern München tijdens het seizoen 2021-2022, heeft Joshua Zirkzee 18 doelpunten gescoord en 13 beslissende passes gegeven in 47 wedstrijden in de kleuren van Sporting Anderlecht. Nadien vertrok hij naar Bologna, en later naar Manchester United.

De Nederlandse aanvaller had kunnen zien hoe zijn jongere broer dit seizoen bij paars-wit zou spelen. Jordan, 20 jaar oud, werd getest bij RSCA Futures tijdens een vriendschappelijke wedstrijd.

Broer van Joshua Zirkzee tekent niet bij RSCA Futures

Desondanks stond hij niet op de lijst die door de club werd bekendgemaakt aan het begin van het weekend voor een kort trainingskamp in Delden, Nederland. Volgens La Dernière Heure zou zijn proefperiode niet succesvol zijn geweest. Hij zal dus, in tegenstelling tot zijn broer, niet het shirt van Anderlecht dragen in officiële matchen.

Bij de RSCA Futures speelt Joël Kana wel, de broer van Marco Kana, evenals Jayden Onya-Seke die met de A-kern op stage was. Devon De Corte, Ismaël Baouf, Kaïs Barry, Ludovick Wola en Gassimou Sylla zijn ook namen die al goed bekend zijn bij de Anderlecht-supporters.

De groep die deze stage heeft doorlopen kan natuurlijk versterkt worden met jongeren van de A-kern die te weinig speeltijd hebben of niet passen in Besnik Hasi's plannen.