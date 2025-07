KRC Genk zag Zakaria El Ouahdi uitvallen: dit is het verdict

KRC Genk begon met een domper tegen Club Brugge én zag El Ouahdi uitvallen. Gelukkig lijkt het slechts om een verkramping te gaan.

KRC Genk opende zijn seizoen met een 1-2 nederlaag tegen Club Brugge. De Limburgers startten goed en kwamen via een mooi doelpunt van Hyeon-Gyu Oh op voorsprong.

In de tweede helft gaf Racing Genk alles nog uit handen. Club-verdedigers Joel Ordonez en Brandon Mechele scoorden, waardoor de 1-2 eindstand op het bord kwam te staan.

Maar niet alleen de nederlaag was lastig. Zakaria El Ouahdi moest het veld na 75 minuten geblesseerd verlaten. Hij had last van de kuit.

Maar al snel volgde goed nieuws. Coach Thorsten Fink zei volgens Het Belang van Limburg dat de flankverdediger geen kuitblessure heeft opgelopen, wel een stevige verkramping.

Geweldig nieuws voor Genk, dat een sterkhouder als El Ouahdi toch liefst zoveel mogelijk in actie ziet komen. Hij werd al gelinkt aan een transfer deze zomer, maar voorlopig lijkt er niet meteen iets concreet op tafel te liggen.