Loris Parys evalueert het Belgische voetbal: "Zelfs in Spanje is men jaloers op ons"

Lorin Parys is een tevreden CEO. De nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League is afgetrapt. De voormalige politicus is ervan overtuigd dat het Belgische voetbal ook de komende maanden verder zal vernieuwen.

De heisa rond de uitzendrechten? Het juridisch kluwen rond het nieuwe competitieformat? Lorin Parys laat er zijn slaap niet voor.

"We hebben recentelijk mooie deals afgesloten met Jupiler en Volkswagen", kiest de CEO van de Pro League liever voor de goednieuwsshow. "Decathlon heeft zelfs een eigen bal ontwikkeld voor onze competitie."

Javier Tebas van La Liga is serieus jaloers op ons

Zelfs de grote voetballanden zijn naar verluidt jaloers op onze pintjesliga. "We hebben de Pro League Business School uit de grond gestampt. Javier Tebas (voorzitter Spaanse La Liga, nvdr.) is daar serieus jaloers op."

"Verder zijn ook onze licentievoorwaarden aangescherpt", is Parys op dreef in Het Laatste Nieuws. "We zijn de enige league met zo'n strenge regels voor de eerste én tweede divisie."

Werkplek

"Kortom: we zijn progressiever dan we zelf denken", besluit Parys. "En we zijn professioneler geworden. Zelfs onze werkplek is mee geëvolueerd. Al is dat laatste natuurlijk niet zo heel moeilijk." (lacht)