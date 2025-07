Spits wordt er zelf nerveus van: 'Premier League-club mengt zich in strijd om Ivanovic'

Franjo Ivanovic brak vorig seizoen helemaal door bij Union SG. Met 21 goals en 7 assists wekte hij de interesse van grote clubs. Een transfer lijkt aanstaande. Naast Benfica meldt nu ook een Premier League-club zich.

Franjo Ivanovic kwam afgelopen seizoen aan bij Union SG. Vorige zomer namen de Brusselaars hem over van het Kroatische HNK Rijeka. Een schot in de roos, zo bleek.

Ivanovic scoorde 21 doelpunten en gaf zeven assists in 47 wedstrijden bij Union. Zijn laatste goal maakte hij in de Volkswagen Supercup tegen Club Brugge. De kans dat hij deze statistieken nog opkrikt is enorm klein.

De Kroaat kan namelijk een mooie transfer versieren. Hij wordt fel gelinkt aan een move naar SL Benfica. Volgens Portugese media kan de deal al bijna niet meer foutlopen. Een akkoord kan er komen, maar voorlopig biedt de club uit Lissabon te weinig (20 miljoen euro + bonussen).

Het Nieuwsblad meldt dat de gesprekken dinsdag verdergaan, maar dat er ook een nieuwe club interesse toont. Wolverhampton is van plan een bod in te dienen dat hoger is dan dat van Benfica. Maar er wordt uiteraard niet enkel naar het geld gekeken.

Het blijft dus afwachten, want voor Ivanovic zelf moet het ook kloppen. De spits traint nog gewoon mee, maar zou wel hebben aangegeven dat hij nerveus wordt van de situatie. De Kroaat wil snel een stap hogerop zetten.