Vanhaezebrouck richt zich tot de mogelijke staartploegen en is kritisch voor één team: "Dat was slechte communicatie"

De strijd tegen degradatie zou ook dit seizoen wel eens voor heel wat trainersontslagen kunnen zorgen. Al is er wel één groot verschil met de voorbije jaren, doordat na dit seizoen het competitieformat zal veranderen.

We gaan er tot op heden nog steeds van uit dat het competitieformat voor volgend seizoen klaar ligt. Dan zouden we terug naar een competitie met achttien ploegen en zonder play-offs gaan.

Geen rechtstreekse degradant

Dat zou ook meteen betekenen dat er dit seizoen niemand rechtstreeks degradeert uit de Jupiler Pro League en enkel de hekkensluiter een barrage moet spelen tegen de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League.

Dat maakt volgens Hein Vanhaezebrouck een wezenlijk verschil. Volgens hem moet er geen geld gespendeerd worden aan het ontslaan van een coah, omdat de spanning voor degradatie helemaal weg is.

Bijzondere zaken

Hij zag wel dat Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck rare dingen zei voor de start van de competitie: "Het was slechte communicatie om zo te klagen over het transferbeleid van zijn club. Dat is toch aan je huidige kern laten blijken dat zij niet goed genoeg zijn", vraagt hij zich af.

En hij ging verder in Het Nieuwsblad: "De CEO van 22 jaar moet het dan maar oplossen. Wat ik ook bijzonder vind: La Louvière-coach Frederic Taquin zit er al acht jaar en realiseerde vier promoties. En ze moeten hem ook dit jaar niet ontslaan."