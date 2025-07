Ex-KV Mechelen-spits onderweg van Championship naar Eredivisie: gemiste kans voor Belgische ploegen?

Norman Bassette (20) is in beeld bij het Nederlandse FC Utrecht. De Belgische aanvaller speelt sinds de zomer van 2024 voor Coventry City in de Engelse Championship.

In zijn eerste seizoen maakte hij 2 doelpunten in 29 wedstrijden, goed voor 1.644 speelminuten. Een bescheiden statistiek, maar zijn werklust en potentieel maken hem interessant voor clubs in binnen- en buitenland. Volgens Franse bronnen wil Utrecht werk maken van een transfer. De Eredivisie-club ziet in Bassette een aanvallend profiel dat in hun systeem kan passen. Maar makkelijk wordt het niet: Coventry is niet van plan zomaar afscheid te nemen van de jonge Belg, die goed van start ging onder trainer Frank Lampard. Bassette genoot zijn jeugdopleiding bij Stade Malherbe Caen, maar werd pas echt bekend in België bij KV Mechelen. Daar viel hij op met zijn fysieke présence, loopacties en sterke mentaliteit. In het seizoen 2023/24 werd hij er gehuurd van Caen en liet hij genoeg indruk na om de overstap naar Engeland te forceren. Bij Coventry kreeg hij het vertrouwen, al bleven goals voorlopig schaars. Toch geloven ze in Engeland in zijn verdere ontwikkeling, wat de interesse van Utrecht meteen bemoeilijkt. Voor Bassette zelf kan de Eredivisie een mooie tussenstap zijn richting een hoger niveau. Utrecht staat bekend als een club die jonge spelers kansen geeft en laat doorgroeien. De belangstelling van FC Utrecht bewijst in elk geval dat de Belg stilaan op de radar van grotere competities verschijnt.