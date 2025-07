📷 OFFICIEEL Club Brugge kondigt geen transfer, maar contractverlenging aan

Jorne Spileers verlengt zijn toekomst bij Club Brugge Club Brugge heeft het contract van Jorne Spileers verlengd tot 2028. De jonge centrale verdediger, die al twaalf seizoenen bij de club actief is, blijft zo een vaste waarde in het hart van de defensie van blauw-zwart.

Twaalf jaar blauw-zwarte trouw

Spileers doorliep alle jeugdreeksen bij Club Brugge en maakte op 1 oktober 2022 zijn officiële debuut in het eerste elftal tegen KV Mechelen. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste pion in de verdediging en speelde hij al 69 wedstrijden voor het eerste team.

Europese ervaring en eerste doelpunt

De jonge verdediger was een vaste waarde bij Club NXT in de UEFA Youth League, waar hij elf wedstrijden speelde. Op 8 oktober 2023 scoorde hij zijn eerste professionele doelpunt in de UEFA Europa Conference League tegen KA Akureyri, waarmee hij zijn opmars bevestigde.

Een palmares om trots op te zijn

Spileers voegde al enkele prijzen toe aan zijn erelijst: de Croky Cup, de Belgische Supercup en een landstitel in de Jupiler Pro League. Zijn prestaties tonen aan dat hij niet alleen talentvol is, maar ook beslissend op belangrijke momenten.

Vertrouwen van de club

Met de contractverlenging tot 2028 onderstreept Club Brugge het vertrouwen in Spileers. De club ziet in hem een toekomstig boegbeeld en een leider in de verdediging. Zijn ontwikkeling past perfect binnen de langetermijnvisie van Blauw-Zwart.

Stabiliteit en continuïteit

Voor Club Brugge betekent deze verlenging stabiliteit op een cruciale positie. Spileers kent de club door en door en vormt een belangrijke schakel in de defensieve organisatie. Zijn aanwezigheid biedt rust en continuïteit in het elftal.