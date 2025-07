📷 OFFICIEEL KAA Gent haalt creatieve middenvelder binnen

KAA Gent heeft Abdelkahar Kadri officieel voorgesteld als nieuwe aanwinst. De Algerijnse middenvelder komt over van KV Kortrijk en tekent een contract tot 2029. Met zijn techniek en balvastheid moet hij een nieuwe troef worden in het offensieve compartiment.

Overstap na drie seizoenen Kortrijk

Kadri speelde meer dan 100 wedstrijden voor KV Kortrijk sinds zijn komst in 2022 vanuit Paradou AC. Afgelopen seizoen was hij goed voor zes doelpunten en negen assists. Zijn constante prestaties maakten hem tot een van de meest opvallende spelers buiten de traditionele topclubs.

Eerste woorden van Kadri

Bij zijn voorstelling toonde Kadri zich enthousiast: “Ik ben heel blij om hier te zijn. Het spreekt voor zich dat ik er alles aan ga doen om te slagen bij deze club. Ik wil de supporters gelukkig maken en kan niet wachten om eraan te beginnen. Tot zaterdag!”

Leko ziet grinta en ervaring

Coach Ivan Leko is tevreden met de komst van Kadri: “Hij heeft al laten zien dat hij beslissend kan zijn in de Belgische competitie. Hij brengt dus ervaring mee, maar ook de grinta die ik graag bij een speler zie. Ik ben heel blij om hem erbij te hebben.”

Aanvullende schakel in de kern

Sportief adviseur Kjeld Fort benadrukt dat Kadri een profiel toevoegt dat nog ontbrak: “Hij is het type speler dat we nog niet hadden in onze kern. Met zijn balvastheid, creativiteit en traptechniek kan hij een meerwaarde zijn. Na de defensieve versterkingen hebben we er nu ook op aanvallend vlak een troef bij.”

Vijfde zomeraanwinst

Kadri is de vijfde speler die deze zomer naar de Ghelamco Arena komt, na Wilfried Kanga, Hatim Es-Saoubi, Siebe Van der Heyden en Kjell Peersman. Gent bouwt gestaag aan een vernieuwde kern met ambitie voor zowel de competitie als Europa.