'Ondanks correct bod: Club Brugge stuurt Belgische topclub opnieuw wandelen voor middenvelder'

Club Brugge houdt voet bij stuk: Lynnt Audoor blijft voorlopig in Brugge. Union Saint-Gilloise heeft opnieuw een bod uitgebracht op Audoor, maar blauwzwart weigert wederom te onderhandelen.

Herhaald bod van Union

Union Saint-Gilloise heeft voor de tweede keer deze zomer een officieel bod uitgebracht op Lynnt Audoor, zo meldt Het Nieuwsblad. De Brusselse club ziet in hem een ideale versterking voor het middenveld, maar Club Brugge blijft vasthouden aan zijn standpunt: Audoor is niet te koop.

Waarom Audoor zo gegeerd is

De 21-jarige Audoor geldt als een van de meest veelbelovende Belgische middenvelders. Zijn spelinzicht, balcontrole en werkethiek maken hem tot een aantrekkelijke optie voor ploegen die op zoek zijn naar een dynamische nummer acht. Union ziet in hem een directe versterking voor hun kern.

Club Brugge houdt de deur dicht

Ondanks het feit dat Audoor vorig seizoen slechts sporadisch in actie kwam, wil Club Brugge hem niet laten vertrekken. De club gelooft in zijn potentieel en ziet hem als een belangrijke pion voor de toekomst. Het herhaalde bod van Union werd dan ook resoluut afgewezen.

Audoor zelf blijft stil

Tot nu toe heeft Lynnt Audoor zich niet publiekelijk uitgesproken over de interesse van Union. Volgens bronnen binnen de club blijft hij professioneel en gefocust op de voorbereiding met Brugge. Of hij zelf een transfer ambieert, blijft voorlopig onduidelijk.

Financiële overwegingen

Hoewel het bod van Union als “correct” wordt omschreven, speelt ook de financiële strategie van Club Brugge een rol. De club wil zijn talenten niet zomaar laten gaan, zeker niet aan een rechtstreekse concurrent in de Jupiler Pro League.

Wat nu?

Union lijkt voorlopig achter het net te vissen, maar het is niet uitgesloten dat ze later in de zomer opnieuw aankloppen. Club Brugge zal dan moeten beslissen of ze hun standpunt handhaven of toch overstag gaan. Voor Audoor blijft het voorlopig afwachten.