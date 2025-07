Volgende Club Brugge-speler die voor vele miljoenen gaat vertrekken: topclub bekent interesse

Joël Ordóñez kan deze zomer mogelijk een toptransfer maken. De centrale verdediger van Club Brugge staat in de belangstelling van Olympique Marseille, dat dringend op zoek is naar defensieve versterking. De Franse club volgt de Ecuadoriaan al enige tijd en zou deze zomer willen doorpakken.

Ordóñez speelde een sterk seizoen bij Club Brugge. Hij kwam in totaal 49 keer in actie, waaronder twaalf keer in de Champions League. Zijn constante prestaties hebben hem op de radar gezet van verschillende clubs uit het buitenland, waaronder eerder ook PSG.

Marseille heeft deze zomer al enkele aanvallende transfers afgerond, maar wil nu de verdediging versterken. De club probeerde eerder ervaren namen zoals Evan Ndicka en Aymeric Laporte, maar die pistes liepen op niets uit. Daardoor wordt nu volop ingezet op jong toptalent, met Ordóñez als één van de prioriteiten, weet Sacha Tavolieri.

De 21-jarige verdediger wordt gewaardeerd op 28 miljoen euro. Dat bedrag kan voor Marseille een struikelblok vormen, maar intern wordt de piste als realistisch beschouwd. Een eventuele transfer zou een grote stap betekenen voor Ordóñez, die zich intussen stevig in de basis knokte bij Club.

Club Brugge zit in een comfortabele positie. Ordóñez ligt nog tot medio 2027 onder contract, waardoor er geen sprake is van druk om te verkopen. De club zal dus stevig kunnen onderhandelen indien Marseille daadwerkelijk overgaat tot een bod.

Voorlopig is er nog geen officieel voorstel, maar de interesse is concreet. Of Marseille de financiële ruimte vindt om de deal af te ronden, zal de komende weken duidelijk worden.