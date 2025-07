"We moeten niet onnozel doen": Besnik Hasi merkt groot verschil op bij Anderlecht

Anderlecht moet zich donderdagavond op het veld van Häcken plaatsen voor de derde voorronde van de Europa League. Na de 1-0-zege in de heenmatch en de 5-2 overwinning tegen Westerlo leeft het vertrouwen.

Enkele dagen nadien boekte Anderlecht een 5-2 zege tegen KVC Westerlo. Er is duidelijk veel verbeterd in vergelijking met vorig seizoen. Er werd specifiek gefocust op meer vechtlust.

"Sowieso zitten we met veel jonge jongens die zich willen bewijzen. Ook op training voel je dat er een nieuwe dynamiek is. Alle profielen die we tot nu toe zijn gaan halen, staan inderdaad voor meer grinta en meer intensiteit", zegt coach Besnik Hasi bij Het Laatste Nieuws.

"Tegen Westerlo zag je dat de ploeg even moest zoeken na de 2-2. Maar dan... Ze bleven doorgaan. Ze waren op zoek naar een nieuw momentum en dat hebben ze gevonden. We zijn aan het groeien als ploeg. Maar we moeten niet onnozel doen en voor de kwalificatie gaan", gaat hij verder.

"Of dit nu al de match van het jaar is? Tot eind augustus zullen ze dat allemaal zijn. We hebben de nodige investeringen gedaan in onze kern. Dus... We willen het liefst naar de Europa League – het hoogst haalbare voor ons. We willen het goede van de voorbije weken bevestigen", besluit de trainer.