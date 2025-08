Done deal: Westerlo haalt flankspeler op uit Premier League

KVC Westerlo heeft - zoals verwacht - een nieuwe topdeal weten te sluiten. Het gaat Antoñito Cordero voor een jaartje huren van Newcastle United. Op die manier is er een nieuw toptalent dat naar onze competitie komt.

"KVC Westerlo versterkt zich met de jonge Spaanse flankspeler Antoñito Cordero. De 18-jarige beloftevolle speler wordt voor één seizoen gehuurd van het Engelse Newcastle United", aldus De Kemphanen op hun webstek.

De deal zat al een tijdje in de pijplijn, maar is nu wereldkundig gemaakt op vrijdagochtend door de club uit de Kempen.

Nieuwe flankspeler voor Westerlo

"Cordero genoot zijn opleiding bij een reeks Spaanse clubs voor hij in 2021 terechtkwam bij FC Málaga. In het seizoen 2024-2025 was Cordero een vaste waarde bij Málaga in de Segunda División. Hij verzamelde 39 wedstrijden en leverde daarin 6 doelpunten en 7 assists af."

"Na afloop van zijn contract bij FC Málaga tekende Cordero een vijfjarige overeenkomst bij Newcastle United. KVC Westerlo mag hem nu voor een jaar verwelkomen in ’t Kuipje. Welkom in Westerlo, Antoñito!", zijn ze blij met de deal.

Bij Newcastle United hopen ze op een scenario zoals dat van Luka Vuskovic, die vorig seizoen bij Westerlo helemaal aan de oppervlakte kwam en op die manier een ferme stap zette in zijn ontwikkeling.