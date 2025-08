Akkoord nog lang niet in de maak? DAZN gaat stap verder

De kous rond DAZN is nog lang niet af, zoveel is duidelijk. Er is nog steeds geen akkoord met de telecomoperatoren en dus willen ze bij het bedrijf nu zelf gaan schakelen op een andere manier.

De cijfers van het eerste weekend waren volgens DAZN zeer bemoedigend met zo'n 750.000 streams, maar

Een ‘view’ betekent bij DAZN namelijk elke klik die minstens drie seconden duurt. Dat wil dus niet zeggen dat er 750.000 unieke kijkers waren, weet Het Nieuwsblad.

Elke vernieuwing is een klik

Professor Michaël Opgenhaffen (KU Leuven) benadrukt in Het Nieuwsblad het verschil tussen views en echte kijkers. Elke vernieuwing van de stream – wat regelmatig gebeurde door technische problemen bij bepaalde wedstrijden – telt ook als een aparte view. Voor sommige duels, zoals Dender-Cercle, moesten gebruikers tot vier keer verversen in één helft. Niet toevallig zijn telecomoperatoren zoals Telenet en Proximus sceptisch over de cijfers.

Cruciaal voor DAZN zijn echter de abonnementen. In het openingsweekend kon iedereen gratis kijken, maar vanaf week twee moet er betaald worden: 19,99 euro per maand (met jaarabonnement) of 34,99 euro zonder verbintenis. Omdat DAZN jaarlijks zo’n 100 miljoen euro moet ophoesten (inclusief productiekosten), moeten ze minstens 226.000 tot zelfs 395.000 abonnees aantrekken om break-even te draaien.

Enorme verliezen

Momenteel lijkt dat een onhaalbare kaart. Naar schatting zijn er in België slechts 350.000 à 400.000 sportabonnees in totaal, verdeeld over DAZN, Play Sports, Pickx Sports enzovoort. “Zelfs 200.000 DAZN-abonnees halen, zou een klein wonder zijn”, zeggen experts. Dat roept de vraag op hoe duurzaam het project echt is.

Toch lijkt de sportgigant zich weinig zorgen te maken. De eigenaar, miljardair Len Blavatnik, pompte al 5,8 miljard euro in het bedrijf. DAZN draaide vorig jaar wereldwijd 1,2 miljard euro verlies op een omzet van 2,3 miljard, maar kan dat blijkbaar aan. “Het gaat ook om geloofwaardigheid en zichtbaarheid,” zegt Opgenhaffen. Het Belgische voetbal helpt daarbij, al is de waarde van het rechtencontract gezakt van 103 naar 84 miljoen euro.

De onderhandelingen met de Belgische telecomoperatoren zitten vast, net zoals dat eerder in Frankrijk gebeurde. Daar weigerde DAZN een betaling aan de Ligue 1 en liep het uiteindelijk uit op een rechtszaak en contractbreuk. Zo’n scenario wil men in België vermijden, maar het wantrouwen blijft.