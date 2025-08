📷 'Anderlecht en STVV bereiken akkoord over transfer Goto'

RSC Anderlecht onderhandelde deze zomer meer dan eens met STVV. De Brusselse club plukte aanvaller Adriano Bertaccini weg bij de Kanaries.

Door de komst van Bertaccini waren er maar weinig mogelijkheden voor Keisuke Goto om dit seizoen voor het eerste elftal van paarswit te spelen.

Enkele dagen geleden werd duidelijk dat STVV wel interesse toonde om de Japanse aanvaller over te nemen. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri hebben beide partijen een akkoord bereikt.

Goto wordt dit seizoen door STVV gehuurd van RSC Anderlecht. In de huurovereenkomst is echter geen aankoopoptie opgenomen.

De deal zou heel binnenkort officieel voorgesteld worden. Goto kwam het voorbije seizoen sporadisch in actie bij het eerste elftal van paarswit.

🇯🇵✅🐣 EXCL - Keisuke Goto to Sint-Truiden, it’s happening! RSC Anderlecht and the Canaries reached an agreement on Tuesday evening for a loan without a purchase option for the Japanese striker. The transfer should be finalized shortly. #mercato #JPL #RSCA pic.twitter.com/YMFyasAvbc