Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge

Club Brugge won woensdagavond van Salzburg in de voorrondes van de Champions League. Overtuigend was het zeker nog niet.

Het elftal van Club Brugge is momenteel een stevige bouwwerf na alle transferbewegingen van deze zomer. Toch slaagden Nicky Hayen en co erin om te winnen in Salzburg.

Frank Boeckx was te gast in de studio van VTM om samen met Marc Degryse voor- en nabeschouwingen over deze wedstrijd te doen.

Boeckx wil Forbs als winger op rechts bij Club Brugge

Hij is benieuwd welke progressie Club Brugge als team de komende weken kan maken. Eén wissel zou hij in ieder geval wel doorvoeren voor de terugwedstrijd.

Dan heeft hij het over de positie van een winger op rechts. Voor Boeckx is wat Hugo Vetlesen daar brengt veel te weinig op dit moment.

“Van rechts komt er te weinig dreiging”, aldus Boeckx. “Hopelijk is Forbs fit voor de terugmatch. Hij kan het verschil maken met zijn snelheid en een individuele actie, zeker nu Salzburg moet komen.”