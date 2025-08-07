Pro League voert twee kalenderwijzigingen door in JPL door... vrouwenvoetbal

De match tussen Sporting Charleroi en Dender en de partij tussen OH Leuven en Standard krijgen een andere plaats in de kalender. Dat komt door het vrouwenvoetbal.

OH Leuven organiseert de voorrondes van de UEFA Women’s Champions League. Daardoor worden twee wedstrijden uit de Jupiler Pro League verplaatst. Twee kalenderwijzigingen in Jupiler Pro League Dat besliste de kalendercommissie, na overleg met lokale overheden en de rechtenhouder, zo laat de Pro League op haar officiële kanalen weten. Concreet gaat het om twee wedstrijden: De wedstrijd Sporting Charleroi – FCV Dender EH wordt vervroegd naar zaterdag 30 augustus 2025 om 20u45 (in plaats van zondag 31 augustus om 16u00). De wedstrijd OH Leuven – Standard de Liège wordt verplaatst naar zondag 31 augustus 2025 om 16u00 (in plaats van zaterdag 30 augustus om 20u45). De volgende kalenderupdate is gepland voor 3 september. Dan worden alle speelmomenten tot aan de winterstop bekendgemaakt, net als het moment van de uitgestelde match tussen KRC Genk en Sporting Charleroi van speeldag 5.