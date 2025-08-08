Waarom Zinho Vanheusden nu bij een derdeklasser speelt: "Unieke kans"

Zinho Vanheusden (26) gaat zijn carrière nieuw leven inblazen bij de Spaanse derdeklasser Marbella FC. Na een proefperiode van anderhalve week tekende de Belgische verdediger een contract bij de club aan de Costa del Sol.

De overstap volgt na jaren vol blessureleed. Bij Inter kwam Vanheusden niet tot doorbraak, terwijl ook uitleenbeurten en periodes bij Standard en KV Mechelen telkens werden overschaduwd door fysieke problemen. Vorig seizoen speelde hij slechts drie wedstrijden door een pijnlijke rugblessure, waarvoor hij in december onder het mes moest.

KV Mechelen-trainer Besnik Hasi onthulde destijds dat de operatie dringend was: de zenuw in zijn rug was zwaar beschadigd, en zelfs dagelijkse handelingen veroorzaakten veel pijn. Uitstel had zijn loopbaan nog zwaarder kunnen hypothekeren.

Unieke kans

Vanheusden kent Marbella al van zijn tweede verblijf en verhuisde intussen met zijn gezin naar de Spaanse badplaats. Het contrast met het grote voetbal is groot: in het kleine Estadio Municipal zit zelden veel volk. Toch ziet sportief directeur Jesus Sanchez hem als een absolute aanwinst.

Volgens Sanchez is de Belg normaal onhaalbaar voor Marbella, maar zijn blessureverleden bood nu een unieke kans. Tijdens zijn testperiode miste Vanheusden geen enkele training en speelde hij zelfs een oefenmatch. Hij tekende bewust maar voor één jaar, in de hoop later weer op hoger niveau te belanden.

De eerste doelstelling van Marbella is het behoud in de derde klasse, maar de club hoopt hoger te mikken. Sanchez gelooft dat het aangename klimaat en de rust in Marbella Vanheusden kunnen helpen om opnieuw de speler van vroeger te worden én om zijn carrière definitief te herlanceren.