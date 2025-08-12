Na de commotie van afgelopen weekend: deze scheidsrechters leiden volgend weekend in goede banen

Vorig weekend was er heel wat te doen over de scheidsrechters in de Belgische competitie. Er was de hetze over Laforge voor La Louvière - Charleroi en ook tijdens het weekend waren er een paar dubieuze beslissingen.

Het voetbalweekend is nog maar net neergelegd en ook het Referee Department had een en ander te vertellen. Volgens hen hadden zowel La Louvière als Genk een strafschop moeten krijgen.

Ondertussen hebben ze ook al bekend gemaakt welke refs de volgende speeldag in goede banen zullen moeten leiden. Onder meer voor Laforge is er na zijn mindere beurt afgelopen weekend alvast geen strafbankje.

Laforge opnieuw op post voor KV Mechelen - Gent

Hij mag KV Mechelen tegen Gent in goede banen leiden. Nathan Verboomen - die Standard - Genk floot - krijgt géén wedstrijd in de Jupiler Pro League dit weekend.

De topper tussen Union en Standard is dan weer toegewezen aan Bram Van Driessche. Beide ploegen mikken in die wedstrijd op de leidersplaats.

Welke scheidsrechter voor welke wedstrijd in de Jupiler Pro League?

De volledige aanduidingen hieronder op een rijtje. Bent u blij met de aanduiding voor de scheidsrechter in de wedstrijd van jouw favoriete club?