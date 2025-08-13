Anthony Moris over afscheid bij Union: "Als ik meer garanties kreeg, was ik niet vertrokken"

Anthony Moris verliet tijdens het tussenseizoen landskampioen Union voor een lucratief avontuur in Saoedi-Arabië. In een gesprek met Het Nieuwsblad kijkt hij terug op die keuze, een keuze die hij, zo beweert Moris zelf, niet enkel voor het geld maakte.

Na vele seizoenen net naast de oppergaai te grijpen, behaalde Anthony Moris en Union tijdens het vorige seizoen dan toch de felbegeerde landstitel. Union gaat de Champions League in, maar Moris koos voor een ander avontuur.

Hij verliet de Brusselaars voor Saoedi-Arabië. Moris maakte de overstap naar Al-Khaleej. "Ik hoef niet flauw te doen: financieel ga ik erop vooruit. Maar dit gaat niet enkel om geld", aldus de Luxemburgse doelman bij Het Nieuwsblad.

"Ook mijn vader begrijpt niet wat ik daar ga zoeken. Nochtans is het simpel: meer kwaliteit, vooral op privévlak. Ik heb mijn kinderen de laatste jaren te vaak moeten missen. Nu gaan we meer tijd voor elkaar hebben", gaat Moris verder.

Moris kiest voor zekerheid

Bij zijn nieuwe club heeft Moris zekerheid voor meerdere seizoenen, iets wat hij bij Union niet meer had: "Union is de club van mijn hart. Als ik de zekerheid had gekregen dat ik er nog twee jaar kon blijven, was ik niet vertrokken."

Union haalde ondertussen al een vervanger voor Moris. De Nederlander Kjell Scherpen is de nieuwe doelman van de Brusselaars. Hij moet de concurrentie aangaan met Vic Chambaere, die de Supercup en de eerste competitiewedstrijden voor zijn rekening nam.