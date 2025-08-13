OFFICIEEL: Charleroi ziet verdediger naar Polen vertrekken

Eerder kon u bij Voetbalkrant al lezen dat Stelios Andreou Charleroi ging inruilen voor een Pools avontuur. Dat nieuws is nu ook bevestigd door de Henegouwse club. De verdediger zoekt na vier seizoenen andere oorden op.

Na vier seizoenen actief te zijn bij Sporting Charleroi, neemt centrale verdediger Stelios Andreou afscheid van de club. De Cyprioot trekt de deur op Mambourg achter zich dicht en kiest voor een Pools avontuur.

Andreou gaat bij Widzew Lodz voetballen. Dat heeft Charleroi zelf aangekondigd via zijn clubkanalen. De Carolo's vangen nog een beperkte transfersom voor Andreou, die zijn laatste contractjaar was ingegaan. Het bedrag zou om en bij de 1,3 miljoen euro liggen, aldus Transfermarkt.

Transfersom van 1,3 miljoen euro

Om hem niet gratis de deur uit te laten gaan, was het voor Charleroi dus zaak om de 23-jarige Andreou deze zomer te verkopen. In Polen komt hij terecht bij een ploeg die prima is begonnen aan het nieuwe seizoen en vierde staat in de competitie.

Charleroi ziet een steunpilaar van de voorbije seizoenen vertrekken. Andreou kwam de voorbije jaren tot 126 optredens voor de Henegouwers en wist daarin drie keer te scoren. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie.

De Zebra's zullen hun flauwe competitiestart zonder de Cyprioot moeten zien om te keren. Charleroi kon in vijf wedstrijden nog niet winnen en bengelt na drie wedstrijden in de competitie op de twaalfde plaats in het klassement.

