🎥 Uitzendrechten, nieuwkomer Zulte Waregem, de stilstaande fases van Union, ...: FC De Kampioen als ultieme inspiratie

Het populairste televisieprogramma ooit op de Belgische televisie? Dat is misschien wel FC De Kampioenen. Ondanks vele heruitzendingen blijft de show toch nog altijd zijn volk trekken. En ook de jeugd is helemaal mee in het verhaal.

Voor sommigen zijn de afleveringen van FC De Kampioenen pure nostalgie. Anderen hebben ze al meer dan tien keer zien passeren en zijn ze ondertussen beu.

De jeugd ontdekt dan weer de hele zaak nu pas en daarmee gaan ze op de sociale media dan ook heel creatief aan de slag.

FC De Kampioenen als inspiratie

Het gevolg: TikTok staat vol van filmpjes waarbij FC De Kampioenen een hoofdrol spelen. En dan is de link met voetbal uiteraard nooit ver weg.

Dit seizoen werden ook al heel wat filmpjes gemaakt over de voetbalactualiteit in de Belgische competitie. Vorig weekend scoorde Union SG bijvoorbeeld drie keer op stilstaande fase tegen KAA Gent:

Ook de hele snelle goal van KVC Westerlo tegen Zulte Waregem was reden voor een filmpje, waarin Balthasar Boma coach werd van Essevee:

En ook de sterke comeback van de ondertussen met een lichte hersenschudding buiten strijd zijnde Jelle Vossen passeerde al de revue:

En wat zegt elke voorzitter aan het begin van een seizoen? Juist ja:

En wat met de uitzendrechtenhistorie? De Kampioenen zijn er ook bij: