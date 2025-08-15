"Ik vrees nooit": 'Coach Charaï spreekt, maar Westerlo moet wel degelijk vrezen voor vertrek van nog een sterkhouder'

"Ik vrees nooit": 'Coach Charaï spreekt, maar Westerlo moet wel degelijk vrezen voor vertrek van nog een sterkhouder'
Foto: © photonews
Bij Westerlo werden de voorbije weken al een paar grote deals gesloten aan uitgaande zijde. Mogelijk komt er daar de komende drie weken nog een voltreffer bij. Iedereen ziet de bui stilaan hangen.

Jordan Bos vertrok deze zomer al uit Het Kuipje, onder meer Matija Frigan staat op een zuchtje van een megadeal. Maar ook aan de mouw van Tuur Rommens wordt nog steeds getrokken.

Buitenlandse interesse voor Tuur Rommens van Westerlo

"Of ik ga vertrekken? Ik zet mijn joker in. Zo lang ik het shirt van Westerlo draag, geef ik alles", aldus de flankverdediger over een mogelijke transfer naar het buitenland.

Het is niet nieuw dat er veel interesse is in de 26-jarige Belg, die zelf openstaat voor een stevige stap hogerop. Daarbij komen Italiaanse en Duitse ploegen op de proppen.

Vertrekt ook Tuur Rommens nog bij Westerlo?

Tot op heden is er nog niets concreet in het dossier, maar de kans blijft realistisch dat er snel zal worden overgegaan tot een overstap nog deze transferperiode. Iets waar coach Charaï zich dan weer geen zorgen wil in maken.

"Of ik vrees dat hij nog vertrekt? Ik vrees nooit. Je weet dat je bij Westerlo in zo’n situatie terecht kan komen, daar moet je dan niet flauw over doen", aldus de coach daarover in Gazet van Antwerpen.

