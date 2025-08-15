Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken

Voor vorst, voor vrijheid en voor de coëfficiënt. Dat is ook dit seizoen hét devies. Om binnen enkele jaren te dromen van twee ploegen in de Champions League is de komende jaargang meteen cruciaal te noemen.

Club Brugge won deze week een tweede keer op rij van Red Bull Salzburg, terwijl RSC Anderlecht in de Conference League gelijkspeelde tegen Sheriff Tiraspol.

Dat levert voor België in totaal 1.000 + 0.500 punten op voor de Belgische coëfficiënt. Deel dat door de vijf ploegen die in Europa mochten aantreden en we spreken over 0.300 punten deze week.

Wat doen de Belgische ploegen in Europa?

Daarmee doen de Belgen wat minder goed dan een aantal van de concurrenten. Onder meer Utrecht heeft al mooie resultaten neergezet voor Nederland, terwijl ze daar ook al twee ploegen in de Champions League hebben.

Enkel nog de laatste 🇪🇺 voorrondes te gaan en voorlopig verliest de 🇧🇪 coëfficiënt wat terrein

6 Nederland 🇳🇱 61.283 (+3.333)

7 Portugal 🇵🇹 55.466 (+2.800)

8 België 🇧🇪 53.050 (+2.200)

9 Turkije 🇹🇷 43.300 (+2.800)

10 Tsjechië 🇨🇿 40.100 (+2.600) — De Belgische coëfficiënt (@Coefficient_BE) August 15, 2025

Aan Club Brugge om de komende twee weken hetzelfde te verwezenlijken. Doorgaan tegen de Rangers zou meteen voor 1.200 extra zorgen op het rekest van de Belgen en dan doen we opnieuw helemaal mee voor de zesde plaats dit of volgend seizoen.

Verder wordt het ook zeer belangrijk dat ook RSC Anderlecht zich kan plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Op die manier krijgen ook zij minstens zes extra kansen op puntengewin. Ook Genk kan de komende weken zijn eerste punten vergaren.