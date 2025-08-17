'Nieuwe ontwikkelingen in transfer Balikwisha: Antwerp doet toegift'

Royal Antwerp FC ziet een transfer van Michel-Ange Balikwisha nog altijd zitten. De onderhandelingen met Celtic slepen nu al eventjes aan.

De onderhandelingen rond de transfer van Michel-Ange Balikwisha naar Celtic FC zijn in een vergevorderd stadium, zo meldt Transferfeed op zijn website. Maar een deal is er nog altijd niet.

De Schotse topclub heeft het initiatief genomen en ziet in de Belgische flankaanvaller een directe vervanger voor Nicolas Kuhn, die recent vertrok naar Como. Antwerp is bereid mee te werken aan een vertrek, mits een correcte vergoeding.

Volgens Daily Record heeft Antwerp zich akkoord verklaard met een transferbedrag voor Michel-Ange Balikwisha dat onder diens geschatte marktwaarde ligt. De club toont zich tevreden iets meer dan vijf miljoen euro, net boven het bedrag dat het in 2021 zelf betaalde aan Standard.

Balikwisha onder zijn marktwaarde verkocht?

Dat is ruim onder de huidige marktwaarde van 7 miljoen euro zoals vermeld op Transfermarkt. Toch is Antwerp tevreden met het resultaat, zo schrijft het Engelse medium.

Celtic heeft al langer interesse in Balikwisha, maar wacht nog op kwalificatie voor de League Phase van de Champions League alvorens de deal definitief te maken. The Great Old wacht wel op Celtic om de volgende stap te zetten.