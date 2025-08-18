Na Sadiki ontbolstert nu ook ander Anderlecht-jeugdproduct volledig: bij Union hebben ze een magisch recept

Anouar Ait El Hadj begint dit seizoen opvallend sterk bij Union. Waar hij eerder moeite had om zich te laten gelden bij Anderlecht en Genk, is hij nu een vaste waarde geworden in het elftal van Sébastien Pocognoli. Zijn rol binnen het elftal is duidelijk gegroeid.

De 23-jarige middenvelder fungeert vooral als spelverdeler. Tegen Standard viel zijn inzicht en precisie op: hij was altijd aanspeelbaar en wist het spel continu te verdelen. Zijn passing en positionering geven Union een extra dynamiek op het middenveld.

Met Zorgane en Vanhoutte achter zich krijgt Ait El Hadj alle vrijheid om creatief te zijn. Hij kan risico’s nemen en het tempo bepalen zonder dat hij teveel defensieve zorgen heeft. Dit vertrouwen vertaalt zich meteen in zijn spel.

Magisch recept bij Union?

Zijn eerdere periodes bij grotere clubs lieten zien dat hij nog zoekende was. Bij Union lijkt er echter een magisch recept te bestaan dat spelers als Ait El Hadj laat bloeien. De manier waarop hij zich ontwikkeld heeft, toont dat de Brusselse club een uitstekend klimaat creëert voor jonge talenten.

Het is goed mogelijk dat dit seizoen zijn waarde internationaal opgemerkt zal worden. Als hij zijn huidige niveau weet vast te houden, zou een transfer naar het buitenland een realistisch scenario kunnen worden.

Voor Union lijkt de aankoop van 1,5 miljoen euro steeds meer op een koopje. De club weet op elke speler meerwaarde te creëren, en Ait El Hadj is daar het perfecte voorbeeld van: een speler die eindelijk zijn potentieel waarmaakt en direct impact heeft op het veld.