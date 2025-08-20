'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League'

KVC Westerlo heeft een oplossing gevonden voor doelman Nick Gillekens. De 30-jarige Belg verlaat de club na drie seizoenen en maakt transfervrij de overstap naar Seraing, dat uitkomt in de Challenger Pro League.

Gillekens kwam in de zomer van 2022 over van Royal Excel Mouscron, waar hij zich had opgewerkt tot vaste waarde. Bij Westerlo kon hij die lijn echter niet doortrekken.

In drie seizoenen verzamelde hij slechts 15 officiële optredens, voornamelijk in bekerwedstrijden en als vervanger bij blessures. Zijn rol bleef beperkt tot derde doelman.

Beperkte speelminuten leiden tot vroegtijdig vertrek

De clubleiding van Westerlo heeft in overleg met Gillekens beslist om zijn contract voortijdig te beëindigen, zo meldt Gazet van Antwerpen.

De doelman krijgt een vrije transfer en sluit aan bij Seraing, dat zich wil versterken met ervaring in de strijd om promotie naar de Jupiler Pro League. Voor Gillekens betekent dit een nieuwe kans om zich opnieuw in de kijker te spelen.

Meerwaarde in kleedkamer

Westerlo wil zijn kern rationaliseren en ruimte creëren voor jonge talenten. Gillekens paste niet langer in de toekomstvisie van de club, ondanks zijn professionele houding en inzet tijdens trainingen.

Bij Seraing zal Gillekens vermoedelijk de concurrentie aangaan met eerste doelman Guillaume Dietsch. De club uit Luik is ambitieus en mikt op een plaats in de top van 1B. De ervaring van Gillekens, die eerder ook actief was bij OH Leuven en Moeskroen, wordt gezien als een meerwaarde in de kleedkamer.