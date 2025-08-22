Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken"

Vijf speeldagen ver in de competitie en nog steeds geen Belgisch voetbal bij Telenet, Proximus, Orange of TV Vlaanderen. De onderhandelingen met rechtenhouder DAZN zaten muurvast, en dat kon grote gevolgen hebben, waarschuwde mediarechtenexpert Leander Monbaliu van sportconsultancybureau LaSource.

Veel mensen zijn nu al overgestapt naar de DAZN-app omdat het de enige manier is om hun favoriete club te volgen. “Elke klant die overstapt, zijn ze waarschijnlijk voorgoed kwijt", stelde Monbaliu in HLN. “Hen terugwinnen kost handenvol geld en is in de praktijk bijna onmogelijk.”

Volgens hem naderde er een kantelpunt. “Er komt een moment waarop de belangrijkste voetbalfans al vertrokken zijn. Dan wordt een dure deal met DAZN veel minder interessant voor de telco’s.”



Creatieve samenwerkingen?

Dat scenario zou de waarde van Belgisch voetbal voor de klassieke operatoren drastisch doen dalen. “Ze kunnen de verloren klanten niet meer compenseren en verliezen zo hun onderhandelingspositie", aldus Monbaliu.

Toch kon alles snel kantelen. “Als één operator een akkoord sluit met DAZN, kan er een sneeuwbaleffect ontstaan en moeten de anderen volgen", voorspelde hij.

Alternatieve oplossingen lagen volgens hem nog op tafel. “Creatieve samenwerkingen met andere streamingplatformen of nieuwe spelers zijn perfect mogelijk', benadrukte Monbaliu, verwijzend naar eerdere partnerships zoals dat van KBC.